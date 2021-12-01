В деревню Кунашакского района пришли долгожданные интернет и мобильная связь

У жителей появилась возможность получать дистанционное образование, а также пользоваться услугами в онлайн-формате

В Челябинской области состоялось открытие базовой станции, построенной в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства, в деревне Большая Казакбаева. В этом населенном пункте сегодня проживает чуть более 200 человек. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

Проект реализуют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) и компания «Ростелеком». Уже построено 13 базовых станций в рамках этой работы. В малых населенных пунктах численностью от 100 до 500 жителей проводят качественный мобильный интернет и сотовую связь стандарта 4G/LTE. У жителей появляется возможность получать дистанционное образование, государственные и муниципальные услуги в онлайн-формате, а также пользоваться платежными системами.

«Компания „Ростелеком“ много лет успешно занимается реализацией крупных государственных проектов. УЦН 2.0 стартовал в Челябинской области весной 2021 года. Для его реализации специалисты связи построили около восьми километров оптического волокна. Нам удалось досрочно в тестовом режиме подключить к мобильной связи формата 4G 13 населенных пунктов в Еткульском, Катав-Ивановском, Красноармейском, Кунашакском, Пластовском, Сосновском районах. Ранее мобильная связь там работала неустойчиво, а к интернету жители могли подключаться только от нашей публичной точки доступа по Wi-Fi. Теперь же мобильным интернетом и качественной сотовой связью можно пользоваться прямо у себя дома», — прокомментировал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

В апреле 2021 года Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта УЦН. Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 тысячах населенных пунктов страны.