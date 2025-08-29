В деревнях Озерского округа устанавливают детские игровые площадки

Они появятся в деревне Селезни и поселке Бижеляк

В Озерском городском округе устанавливают детские площадки в деревне Селезни и поселке Бижеляк. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области.



Проекты три года подряд включались в список Всероссийского рейтингового онлайн-голосования, но так и не стали победителями в силу мало числа населения. Реализацией объектов занимается областное МинЖКХ по соглашению с местной администрацией. Они направили часть средств от нацпроекта на благоустройство площадок.



Подрядчик уже выполнил ряд работ: в Селезнях сделали ограждение и поставили игровые площадки. В Бижеляке пока только установили забор и привезли часть детских зон.



Монтаж происходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».



Автор: Елизавета Михно