В Озерском городском округе устанавливают детские площадки в деревне Селезни и поселке Бижеляк. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области.
Проекты три года подряд включались в список Всероссийского рейтингового онлайн-голосования, но так и не стали победителями в силу мало числа населения. Реализацией объектов занимается областное МинЖКХ по соглашению с местной администрацией. Они направили часть средств от нацпроекта на благоустройство площадок.
Подрядчик уже выполнил ряд работ: в Селезнях сделали ограждение и поставили игровые площадки. В Бижеляке пока только установили забор и привезли часть детских зон.
Монтаж происходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Автор: Елизавета Михно
