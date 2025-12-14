В деревне под Челябинском стабилизировали ситуацию с электроснабжением

Работы по замене оборудования на финишной прямой

В деревне Ключи Сосновского района стабилизировали электроснабжение, которое было нарушено из-за массовых отключений и морозов. Сегодня, 14 декабря, энергетики планируют завершить монтаж трансформаторных подстанций, для этого будет ограничена подача электричества, сообщили в пресс-службе компании «Россети Урал».

«Для безопасного ввода нового оборудования в работу с 11:00 до 18:00 планируется ограничение подачи электроэнергии в части деревни Ключи. Просим жителей заранее отключить от сети электроприборы»,— уточнили энергетики.

За несколько дней в деревне заменили 5 силовых трансформаторов на более мощные, перераспределили нагрузку на сеть и заменили автоматы и предохранители. Сейчас специалисты продолжают замерять напряжение и контролировать нагрузку на сеть.

«У нас достаточно сил и средств для выполнения всех мероприятий. Для жителей деревни также создан отдельный канал коммуникации, чтобы быстрее обрабатывать обращения»,— добавили в компании.

Напомним, в начале декабря в деревне Ключи наблюдались массовые отключения электричества. С наступлением морозов ситуация усугубилась: света не было по несколько часов. В домах, которые отапливаются преимущественно при помощи электроэнергии, стало очень холодно.

12 декабря жители встретились с представителями власти и энергетиками, чтобы решить вопрос.