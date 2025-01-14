В деревне Филимоново открылся новый крытый хоккейный корт

Жители деревни вышли лично поблагодарить губернатора за новый спортобъект

В Чебаркульском районе стартовал турнир «Золотая шайба» — он проходит на льду нового спортивного объекта, корта, который был построен в деревне Филимоново всего за девять месяцев, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Раньше для местных мальчишек заливали площадку, они тренировались под открытым небом. Сейчас — совсем другое дело.

«До этого у нас открытый корт был. В новом очень хорошо: не падает снег, солнце не светит», — поделился впечатлениями один из юных хоккеистов.

Теплый переход соединяет корт с раздевалками для хоккеистов. Есть места для болельщиков, которые бурно поддерживают своих игроков.

Некоторые из них, увидев в гостях губернатора, вышли, чтобы лично поблагодарить за новый спортобъект.

«Очень рад, что здесь, в Филимоново, мы недавно открыли новый корт. Здесь созданы более комфортные условия для занятия спортом, хоккеем. В летнее время это спортивная площадка для игровых видов спорта. Школа находится по соседству, стадион рядом, новые раздевалки. Все это, конечно, удобно», — отметил губернатор Алексей Текслер.

Добавим, строительство спортивных объектов глава региона держит на особом контроле. Так, в ходе нынешнего визита Алексей Текслер заехал в недавно построенный ФОК «Луч», где проконтролировал исполнение своего поручения по строительству футбольного поля.