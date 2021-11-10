В деревне Челябинской области уничтожили все поголовье домашней птицы из‑за птичьего гриппа

На территории сохраняется карантин

В деревне Каинкуль Кунашакского района из-за птичьего гриппа пришлось уничтожить все поголовье домашней птицы. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

В начале сентября в деревне Каинкуль образовался очаг птичьего гриппа. Областное правительство выпустило распоряжение, в котором постановило изъять и уничтожить всех кур и гусей. Почти всем хозяевам выплатили денежные компенсации. Сразу же ввели карантинные меры, которые к нынешнему моменту могли закончиться, но одна из жительниц отказалась добровольно отдавать свою птицу.

«Сейчас карантин в деревне сохраняется, поскольку он должен длиться 21 день с момента последнего убоя зараженной птицы. Со всех подворий птицу изъяли быстро, но одна хозяйка отказалась отдавать своих гусей. Министерству сельского хозяйства пришлось обратиться в суд, из-за этого срок карантина растянулся», — пояснили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Жительница пыталась доказать, что ее птица не заразна, однако, как отметили в Минсельхозе, проверить это было уже невозможно, а карантинные меры в подобных случаях всегда накладываются на все подворье. Поскольку птиц у этой жительницы забрали через суд, компенсация ей уже не полагалась.

О первых признаках заболевания, а также о мерах предосторожности для домашней птицы читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».