В День знаний в Челябинской области потеплеет до +22°C

Осадков синоптики не прогнозируют

В первый осенний день, 1 сентября, в Челябинской области будет теплая погода. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

В Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха составит +4, +9°C, в горах и низинах заметно похолодает — до –2°C. Днем столбики термометров поднимутся до +17, +22°C, на юге будет немного теплее — до +27°C. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске осадков также не прогнозируют. Ночью столбики термометров достигнут +5, +7°C, днем воздух прогреется до +18, +21°C. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.