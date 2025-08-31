В День знаний полицейские на Южном Урале будут работать в усиленном режиме

Пространство вблизи школ для автомобилистов закроют

В Челябинской области в День знаний, 1 сентября, полицейские будут нести службу в усиленном режиме, сообщили в областной Госавтоинспекции.

«В целях обеспечения безопасности и соблюдения правопорядка вблизи школ будут нести дежурство наряды полиции, а инспекторы ДПС проведут тщательные проверки транспортных средств на предмет нарушений ПДД»,— уточнили в ведомстве.

Пространство вблизи школ для автомобилистов закроют, чтобы провести линейки в условиях безопасности. Водителей просят не парковать свои автомобили около школ, а также искать альтернативные маршруты, если привычные пролегают около учебных заведений.