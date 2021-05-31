В День защиты детей под окнами ЧОДКБ выступит шоу барабанщиков

Праздничная программа пройдет на улице, поскольку посещение пациентов под запретом

В День защиты детей перед окнами Челябинской областной клинической больницы устроят грандиозный концерт. Для юных пациентов выступит шоу барабанщиков «Джамбо-kids» и команда чирлидеров региона. Кроме того, к детям приедут и полюбившиеся им больничные клоуны.

Посещения в медицинском учреждении все еще запрещены, поэтому поздравлять ребят будут с улицы.

«Пока невозможно возобновить праздники внутри больницы, мы будем приходить под окна и лечить детей музыкой и смехом», — рассказала руководитель проектов «Искорка Фонд» Наталья Широкова.

Кроме того, в рамках мероприятия в небо запустят воздушные шары с желаниями юных пациентов больницы. Чтобы не навредить природе, организаторы приобрели специальные биоразлагаемые шарики. Записки с сокровенными мечтами детей начали собирать заранее.