В День защиты детей на телебашне в Челябинске появятся ладошки и шарики

Световой флешмоб пройдет по всей стране

В День защиты детей на телебашне в Челябинске будет включена тематическая подсветка, рассказали ИА «Первое областное» в Челябинском ОРТПЦ.

На медиафасаде главной башни региона появится бегущая строка «1 июня — День защиты детей!». На гранях башни будут чередоваться разноцветные ладони, динамичные образы детей и взлетающие в небо воздушные шары.

Тематическая подсветка будет работать 1 июня с 22:30 до 00:00. Световой флешмоб пройдет по всей России — от Благовещенска до Тамбова. А на Останкинской башне в Москве поздравление для детей прочитают фиксики.