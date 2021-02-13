В День всех влюбленных челябинцам предлагают поучаствовать в тематическом флешмобе

Старт романтической акции дал руководитель региональных студенческих отрядов Юрий Болдырев в социальных сетях

День всех влюбленных уже совсем скоро. В самый романтичный праздник в году наверняка многие жители Челябинска и области отправятся вместе со своими половинками гулять по городу, кататься на коньках, лыжах, пойдут в театр или кафе. Разумеется, не обойдется без красивых фотографий, с помощью которых, кстати, можно будет еще раз признаться любимому человеку в любви. Соответствующий флешмоб запустил руководитель Челябинского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» Юрий Болдырев на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

«Накануне Дня всех влюбленных решили запустить флешмоб в социальных сетях. Выкладываем фотографии или ролики с вашими любимыми и близкими, которые всегда рядом и поддерживают вас. Уверен, им будет приятно еще раз узнать, что мы ценим их заботу и сильно любим!»— написал Юрий Болдырев.

Также руководитель регионального отделения Студенческих отрядов напомнил о том, что при посещении общественных мест не следует забывать о масочном режиме.

Выкладывая фотографии и ролики, не забудьте упомянуть своего любимого человека и написать хэштег #ЛюбовьвЧелябинске или #ЛюбовьвЧелябинскойобласти.