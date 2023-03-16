В День воссоединения Крыма с Россией челябинскую телебашню украсят праздничной подсветкой

Праздник уже девятый год отмечают 18 марта

18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, челябинская телебашня будет сиять праздничными огнями. Иллюминация начнется в 19:45. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«Филиал РТРС “Челябинский ОРТПЦ” включит архитектурно-художественную подсветку по случаю девятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В этот день в 2014 году территории полуострова Крым официально вошли в состав Российской Федерации», — отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, 18 марта в парке им. Гагарина состоится праздничный концерт. Творческие коллективы области будут петь, танцевать и читать стихи. Начало концерта запланировано на 14:00, вход на мероприятие свободный.