В День воинской славы на телеканале ОТВ пройдет телемарафон помощи бойцам СВО

За время проведения акции удалось собрать уже почти 24 млн рублей

7 июля в России отмечают День воинской славы. На телеканале ОТВ пройдет очередной большой телемарафон «Всё для Победы!». Это совместный с Народным фронтом проект, который помогает собрать средства на покупку оборудования южноуральским бойцам СВО.

Новый телемарафон «Всё для Победы!» пройдет под эгидой победы русского флота над турецким в Чесменском сражении 1770 года. В Челябинской области в честь этого события названо село Чесма.

В ходе телемарафона зрители смогут отправить деньги с помощью специального куар-кода на экране телевизора. Для зрителей подготовлены специальные репортажи, очерки и интервью с героями спецоперации. Собранные деньги пойдут на закупку вещей, оборудования и медикаментов по заявкам военнослужащих.

Напомним, что на прошлом телемарафоне, приуроченном ко Дню России, зрители телеканала ОТВ перечислили 250 тысяч рублей, а также принесли в исполком Народного фронта помощи на 1,7 миллиона рублей.

Всего за время проведения телемарафона, который стартовал 23 февраля прошлого года, удалось собрать более 23,6 млн рублей. Телеканал ОТВ — единственный региональный канал в России, который с Народным фронтом проводит такие эфиры регулярно.