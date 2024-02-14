В День святого Валентина в Челябинской области зарегистрировали 127 браков. В прошлом году в этот день поженились 108 пар, сообщили в региональном Госкомитете по делам ЗАГС.
При этом в Госкомитете отмечают, что большим спросом у желающих создать семью пользуется День семьи любви и верности. Так, в 2023 году 8 июля на Южном Урале было зарегистрировано рекордное количество браков — 700!
«День семьи, любви и верности стал официальным праздником в 2022 году. Он набирает большую популярность у молодежи для регистрации брака и создания семьи», — отметили в ведомстве.
Напомним, челябинцы рассказали о своих историях знакомств, а также назвали 14 романтичных фильмов ко Дню святого Валентина. Делимся подборкой, что посмотреть в День всех влюбленных.
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