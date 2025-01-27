В день телемарафона «Всё для Победы!» ОТВ подготовил тематический эфир

Зрители телеканала увидят несколько спецрепортажей, в том числе из освобожденных территорий

Канал ОТВ подготовил тематический эфир к телемарафону «Всё для Победы!», который проходит сегодня, 27 января. Как и предыдущие, он приурочен к памятной дате — Дню полного снятия блокады Ленинграда в 1944 году.

Зрители 21-й кнопки, а также сайта 1obl.tv/online/ увидят несколько спецрепортажей, подготовленных корреспондентами Первого областного медиахолдинга, в том числе из освобожденных территорий.

Так, в 11:30 в эфир выйдет специальный репортаж «Первые» (16+), посвященный истории первой добровольческой танковой бригады — тогда, в 40-е, впервые бригаду собирали из добровольцев и впервые на танки складывались всем миром. Съемочная группа побывала и в Липецкой области, на территории которой 96‑я танковая бригада приняла свое боевое крещение.

В 11:45 выйдет спецреп корреспондента Полины Герасимовой «Из тыла с любовью» (16+). О женщинах — матерях, женах, сестрах и дочерях, которые расскажут, как они стали помогать фронту, о том, как сотни женских рук работают, чтобы каждый герой чувствовал — за ним стоит его семья и его страна.

В вечернем эфире в 17:10 — спецрепортаж «Донбасс. Вторая жизнь» (16+). Съемочная бригада ОТВ неделю работала в разрушенных городах в Донецкой Народной Республике, которые попали под обстрелы противника. Города восстанавливаются, в том числе благодаря усилиям специалистов из Челябинской области, и в документальном фильме зрители увидят, как туда возвращается жизнь.

Напомним, в течение всего дня сегодня на экране демонстрируется специальный QR‑код, перейдя по которому, южноуральцы могут перечислить средства. Собранные деньги пойдут на закупку вещей, необходимых бойцам-южноуральцам «за ленточкой».

Акцию проводят телеканал ОТВ и региональное отделение организации «Народный фронт».