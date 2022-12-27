В День спасателя Алексей Текслер вручил госнаграды сотрудникам МЧС и детям‑героям

Медали и грамоты получили девять взрослых бойцов и четыре подростка

Школьники из Челябинска, Озерска, Верхнеуральска и Джабыка в День спасателя получили медали и памятные монеты за сохранение человеческих жизней. Награды подросткам вручили губернатор Алексей Текслер и начальник регионального ГУ МЧС Юрий Буренко. Также были награждены девять бойцов спасательного ведомства, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе главы региона.



Пять штатных сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций получили медали «За отвагу на пожаре». Еще четверо были награждены почетными грамотами и премиями губернатора Челябинской области. Кроме того, за отличное выступление на всероссийских соревнованиях по пожарно-прикладному спорту поощрительные письма главы региона были подготовлены для участников военно-патриотического клуба «Барс» (Красноармейский район).

В 2022 году пять ребят из Челябинской области были удостоены медалей «За проявленное мужество» в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Действия подростков помогли спасти человеческие жизни.

«Отдельное спасибо нашей героической молодежи. Уверен, что с такой молодежью будущее нашей страны будет самым светлым, самым лучшим. Нисколько в этом не сомневаюсь. Также огромное спасибо вашим родителям, наставникам, учителям и тренерам», — обратился к школьникам Алексей Текслер.

Как сообщало Первое областное информагентство, 15-летняя школьница из Челябинска Екатерина Юльтимирова в июле спасла выпавшую из окна двухлетнюю девочку. Кате медаль уже вручали в Совете Федерации, но на церемонию награждения к губернатору ее тоже пригласили. Озерчане Михаил Ханнанов и Кирилл Арутюлян в новогоднюю ночь прорвались в горящую квартиру и вывели из нее двух маленьких девочек. Медали заслужили также Илья Красюк из Верхнеуральска и Ирина Афанасьева из поселка Джабык. Кроме того, ребятам вручили памятные монеты Императорского монетного двора, а их родителям — благодарственные письма Совета Федерации.