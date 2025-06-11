В День России на ОТВ пройдет марафон по сбору средств для бойцов

«Всё для Победы!» стартует на телеканале в 9:00

В День России, 12 июня, телеканал ОТВ и Народный фронт проведут масштабный телемарафон «Всё для Победы!». В течение всего дня зрители увидят спецрепортажи, познакомятся с героями СВО и услышат их истории.

Главной частью телемарафона станет сбор средств для бойцов, которые сегодня находятся в зоне СВО. На протяжении всего эфирного времени на экране будет отображаться QR‑код, по которому можно перевести любую сумму на специальный счет. Собранные средства Народный фронт направит на приобретение необходимого оборудования и вещей для солдат.

Трансляция телемарафона «Всё для Победы!» начнется в 9:00, ее можно будет посмотреть на телеканале ОТВ, портале 1obl.tv и в телеграм-канале «Смотри ОТВ».