В День России губернатор Алексей Текслер торжественно вручил паспорта юным южноуральцам

В церемонии приняли участие школьники, имеющие достижения в учебе или внеучебной деятельности

Сегодня в рамках Всероссийской программы «Мы — граждане России!» губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил первые паспорта 21 школьнику региона.

Гостями резиденции главы региона стали 14-летние ребята, которые проявили себя в учебе, спорте, творческой и общественной деятельности.

«По традиции в этот знаменательный день мы вручаем паспорта граждан Российской Федерации юным южноуральцам. Тем, кто в свои годы уже добился больших успехов в учебе или спорте, активно проявил себя в творческой или общественной деятельности. Мы ценим ваши успехи, дорогие ребята! Но не менее важен тот вклад, который внесли в ваше развитие родители, педагоги, наставники из Движения Первых. Я очень рад, что они сегодня в этом зале рядом с вами», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что в начале жизненного пути очень важны условия для реализации потенциала:

«Мы стараемся сделать все необходимое, чтобы вы могли проявить свои таланты и способности, выбрать траекторию вашей дальнейшей жизни, учебное заведение, получить профессию, которая была бы вам интересна и была бы нужна нашей стране. В нашем регионе работают сильные вузы, техникумы, колледжи. Они ждут активных и целеустремленных студентов. Мы строим в Челябинске межуниверситетский кампус мирового уровня — новый университет, который откроем к 2026 году, к вашим выпускным он уже заработает в полную силу».

Цель программы «Мы — граждане России!» — повышение значения этого понятия в сознании подростков.

Организатором выступает региональное отделение Движения Первых" при сотрудничестве с Управлением по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области.