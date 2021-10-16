В День продовольствия «Союзпищепром» открыл двери самого современного из цехов

На предприятии побывали студенты и представители Фонда «Русь»

Челябинские студенты, будущие технологи пищевых линий, побывали на экскурсии в цехе компании «Союзпищепром». Такую возможность 16 октября, во Всемирный день продовольствия, им предоставил Фонд продовольсвия «Русь». На экскурсии побывал и журналист ИА «Первое областное».

«Около 9% всех людей в мире знают, что такое голод. Во время пандемии эта цифра увеличилась до 10%. К нам эти цифры не имеют непосредственного отношения: ни к нашей стране, ни к Челябинской области, но все равно мы имеем людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Челябинское отделение фонда „Русь“ ежемесячно раздает около 10 тысяч продуктовых наборов нуждающимся. И около семи тысяч килограммов продуктов нам передал „Союзпищепром“», — говорит руководитель попечительского совета регионального отделения фонда «Русь» Ирина Текслер.

Пищевики и благотворители сотрудничают в рамках программы промышленного каршеринга: южноуральские предприятия отдают на благие дела излишки своей продукции. В День продовольствия «Союзпищепром» также выступил в непривычной для себя роли — стал экскурсионной площадкой.









Студенты побывали в самом современном цехе компании, где производят продукты здорового питания.

«Мероприятие необычное. Студенты профильных кафедр получили возможность увидеть, как работает высокотехнологичный цех по производству продуктов здорового питания. Да и нам, представителям фонда, распределяющим благотворительную помощь, было важно посмотреть, как производятся столь востребованные у южноуральцев продукты», — говорит директор регионального отделения Фонда продовольствия «Русь» Татьяна Дорохова.

Дорохова надеется, что и другие производители откроют двери студентам, а молодые профессионалы вернутся на местные предприятия, когда получат диплом.