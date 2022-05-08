В День Победы южноуральцам обещают теплую и солнечную погоду

Осадков синоптики не прогнозируют

В День Победы, 9 мая, жителям Челябинской области прогнозируют солнечную и теплую погоду. При этом синоптики областного Гидрометеоцентра обещают южноуральцам порывистый ветер.

В ночь на понедельник в регионе столбики термометров покажут от 0 до +5°С, местами температура воздуха составит около −5°С. Днем потеплеет до +21°С. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 17 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью ожидается от +3 до +5°С, днем ртутные столбики поднимутся до +20°С. Переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер юго-восточный, восточный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.