В День Победы в Челябинской области прошло 181 мероприятие

Правоохранители благодаря принятым мерам не допустили нарушений общественного порядка

В День Победы в Челябинской области прошло 181 праздничное мероприятие. Сотрудники полиции благодаря необходимым предпринятым мерам не допустили нарушений общественного порядка. Подробнее о том, какая работа велась в праздничный день, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские, сотрудники Росгвардии, частных охранных предприятий и добровольных народных дружин взяли под круглосуточный контроль места проведения концертов, салютов и других массовых мероприятий. Также на местах работали кинологи со служебными собаками.

«Сотрудниками кинологического центра ГУ МВД России по Челябинской области со служебными собаками проведены обследования мест праздничных мероприятий. Кроме того, в местах с массовым притяжением граждан были установлены арочные металлоискатели. Для обеспечения безопасности дорожного движения инспекторами ДПС осуществлялись распорядительно-регулировочные действия»,— рассказали в ведомстве.

Напомним, 9 Мая в Челябинске прошли торжественное возложение цветов, торжественное построение на площади Революции, концерты и другие праздничные мероприятия. Завершился День Победы красочным фейерверком.