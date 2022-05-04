В День Победы по Красной площади пройдут в колоннах девять тысяч военнослужащих

Минобороны РФ опубликовало данные о составе участников парада 9 мая 2022 года

На сайте министерства обороны России появилась страница, посвященная предстоящему параду Победы, который традиционно пройдет 9 мая в Москве. Военное ведомство раскрыло состав участников парада, представило в инфографике технику, которая пройдет по Красной площади или пролетит над ней.







По данным сайта Минобороны, в пеших колоннах по Красной площади пройдут почти 8,9 тысячи военнослужащих. Сразу за Знаменем Победы и парадным расчетом последуют курсанты Московского и Тверского суворовских училищ, Нахимовского училища, Кронштадтского кадетского корпуса. Впервые в шествии примет участие расчет юнармейцев. За подростками последуют «коробки» курсантов пяти военных вузов Сухопутных войск, женские расчеты, сводные полки курсантов вузов Военно-космических сил, Военно-морского флота, Ракетных войск стратегического назначения. Продолжат шествие батальоны ВДВ, ФСБ, РХБЗ, Железнодорожных войск, военной полиции, МЧС, Росгвардии и казаков. Закончат пешее шествие курсанты Московского высшего общевойскового командного училища.





Колонны техники возглавит танк Т-34-85, модернизированная в 1944 году модификация знаменитой «тридцатьчетверки». За танком-ветераном пройдет еще 129 разных боевых машин: 20 танков разных моделей, БМП и бронетранспортеры, бронеавтомобили, самоходная артиллерия, РСЗО, зенитные, тактические и стратегические ракетные комплексы.





В небе над Красной площадью пройдут 12 различных вертолетов и 58 самолетов — от истребителей до стратегических бомбардировщиков.