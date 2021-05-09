В День Победы Наталья Котова лично поздравила челябинского ветерана

О визите глава Челябинска сообщила в социальных сетях

Сегодня, 9 мая, глава Челябинска Наталья Котова навестила челябинского ветерана Сергея Смолина, о чем сообщила на своей странице в социальной сети «Инстаграм». Также мэр поздравила горожан с Днем Победы.

«Сергей Порфирьевич Смолин — один из 186 живущих сегодня в нашем городе участников Великой Отечественной. Он ушел на фронт в 1941, а в 1943 получил тяжелое ранение и был демобилизован. Заехала поздравить ветерана и сказать ему спасибо»,— написала Наталья Котова.

Мэр Челябинска поделилась видео, где Сергей Порфирьевич рассказал главе города о том, как получил тяжелое ранение и чудом был замечен санитарами.

«Танк наехал на мину, его перевернуло, сорвало гусеницы, и в этой „каше“ я получил тяжелое ранение. Видимо, полз на поле, потому что меня нашли санитары 735 стрелкового полка»,— поделился Сергей Смолин.

Также Наталья Котова поздравила челябинцев с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«Это священный для нашей страны праздник, который всегда будет напоминать о том, какой ценой завоеван мир на Земле. Бесценный вклад в Победу внесли и наши земляки. Не только те, кто воевал, но и те, кто самоотверженно трудились здесь, в тылу. Низкий поклон ветеранам за их мужество и стойкость. По сей день они являются примером истинного патриотизма для подрастающего поколения»,— отметила мэр.

Наталья Котова пожелала жителям Челябинска крепкого здоровья, счастья, мира и удачи во всех начинаниях.