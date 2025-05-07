В День Победы на челябинской телебашне появится «Родина‑мать зовет!»

Подсветка будет гореть три дня, с 9 по 11 мая

Ко Дню Победы на телебашне в центре Челябинска запустят праздничное освещение. Декоративная подсветка будет работать три вечера подряд, с 9 по 11 мая, передают в Челябинском ОРТПЦ.

Так, на башне появятся надписи «С Днем Победы!», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Вечная память героям» и изображения ордена Отечественной войны и монумента «Родина-мать зовет!».

Праздничное освещение будет работать с 22:00 до 01:00.

Напомним, на День Победы в Челябинской области запланировано свыше 5 тысяч мероприятий.