В День Победы для ветеранов в Челябинской области организовали бесплатный проезд

В аэропортах, на вокзалах и автостанциях созданы штабы оперативного реагирования

Бесплатный проезд организовали в Челябинской области для ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих. Акция действует с 1 по 15 мая в автобусах, троллейбусах, трамваях и пригородных поездах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

Подготовка к празднованию юбилея Победы включала в себя не только организацию бесплатного проезда. В регионе был реализован целый комплекс мер по обеспечению комфортного и безопасного транспортного обслуживания населения.

Проведена работа с перевозчиками для гарантирования безопасной и безаварийной работы общественного транспорта. Созданы межведомственные штабы в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах и автостанциях для координации действий и оперативного реагирования на любые ситуации. Для ветеранов организованы комфортные зоны отдыха.