В День печати Алексей Текслер вручил награды журналистам Челябинской области

Среди отмеченных главой региона — два сотрудника медиахолдинга «Первый областной»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в День Российской печати вручил награды победителям региональных журналистских конкурсов. Победители — сотрудники федеральных, областных и местных СМИ, в том числе два журналиста медиахолдинга «Первый областной».



«День печати давно стал общежурналистским праздником в нашей стране. Мы встречаем его в принципиально новых геополитических условиях. Я благодарю всех вас, всё журналистское сообщество Челябинской области, за патриотическую позицию, верность профессиональному долгу и, конечно, стремление противостоять дезинформации и фейкам. Благодарен журналистам, редакторам, фотокорреспондентам, телеоператорам и другим сотрудникам медиасферы. Я высоко ценю ваш самоотверженный труд, рад видеть искреннее желание менять нашу жизнь к лучшему. Желаю вам, коллеги, в этом году больших успехов не только в профессиональном плане. Считаю не менее важным, чтобы каждый из вас мог реализовать свои личные идеи и начинания», — обратился к журналистам Алексей Текслер.

Губернатор пообещал продолжить работу по развитию медийной инфраструктуры и задействовать все механизмы господдержки средств массовой информации.

Алексей Текслер вручил награды победителям конкурса «Лучшее журналистское произведение на антитеррористическую тематику. В номинации «Электронные СМИ» первое место заняла корреспондент «Областного телевидения» Татьяна Лаврова.





Диплом второй степени в этом конкурсе завоевала редактор редакции областных новостей ОТВ Эльвира Гайнуллина.

В конкурсе «Лучшая работа года» в номинации «Печатные СМИ» лучшим был признан редактор отдела писем газеты «Усть-Катавская неделя» Александр Ремезов.







Также награды получили председатель Союза журналистов Челябинской области, главный редактор газеты «Саткинский рабочий» Светлана Зайцева, Гузялия Гумарова («Аргаяш-Медиа»), Александра Москвичева («Хорошие новости»), Надежда Уварова («Аргументы и факты»), Юлия Боровикова («Вечерний Челябинск»), Алексей Самаев («Копейский рабочий»), Римма Хибатуллина (газета «Восход»), Светлана Харитонова («Главная газета») и Вадим Ахметов (URA. ru).