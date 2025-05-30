В День памяти и скорби в Челябинске почтят память 360 тысяч бойцов

В церемонии примут участие ветераны

В Челябинске почтят память более 360 тысяч бойцов Великой Отечественной войны в День памяти и скорби, сообщили ИА «Первое областное» в министерстве общественной безопасности региона.

Торжественное возложение цветов к Вечному огню состоится в день начала Великой Отечественной войны, 22 июня. В церемонии примут участие ветераны, официальные лица и жители региона.

Традиционно состоится минута молчания в память о героях, которые защищали нашу страну. Затем пройдет возложение венков и цветов к Вечному огню, прозвучат торжественно-траурные речи и музыкальные композиции, запустят воздушные шары.

С официального объявления начала войны прошло 84 года. В Челябинской области в 1941 году были сформированы десятки воинских частей и соединений. За четыре года с призывных пунктов военкоматов на фронт было отправлено свыше миллиона человек. Многие из них не вернулись. Тыловики Южного Урала денно и нощно ковали Победу. Регион принял 300 эвакуированных предприятий, здесь появилось 35 новых заводов.