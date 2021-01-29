В день очередной несанкционированной акции в Челябинске перекроют движение

Полиция ограничит перемещения не только автомобилистам

Жителям Челябинска, планирующим передвижения по городу в воскресенье, рекомендуют выбирать оптимальный маршрут. Главное управление МВД России по Челябинской области предупредило об ограничении автомобильного и пешеходного движения 31 января. В местах возможного проведения несанкционированных акций полиция организует комплекс мер по охране порядка и безопасности дорожного движения.

«Просим с пониманием отнестись к временным ограничениям, выбирать иные маршруты в целях исключения стать участником несогласованных публичных мероприятий, не поддаваться на провокации и неукоснительно соблюдать действующее законодательство», — обратились к горожанам представители ведомства.