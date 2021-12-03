В День неизвестного солдата в Челябинске возложили цветы к Вечному огню

Торжественная церемония состоялась на Аллее Славы

В России 3 декабря ежегодно отмечается памятная дата — День неизвестного солдата. Сегодня к Вечному огню на Аллее Славы торжественно возложили цветы и венки. В мероприятии приняли участие представители правительства и Заксобрания Челябинской области, администрации города, руководители и представители военных и правоохранительных органов, священнослужители, общественники, ветераны и неравнодушные южноуральцы, сообщили в правительстве региона.

«Областной совет ветеранов поддерживает поисковое движение Челябинской области, который своей деятельностью возвращает из небытия имена героев. Именно так недавно был возвращен на родину прах Героя Российской Федерации, старшего лейтенанта, летчика-истребителя Еремеева Петра Васильевича, который закончил златоустовский техникум, работал в Аше, а затем, став летчиком-истребителем, в ночь на 29 июля 1941 года совершил первый в отечественной истории ночной таран», — сказал заместитель председателя Челябинского областного совета ветеранов Сергей Седнев.

Кроме того, Челябинский областной совет ветеранов подготовил альманах, в который вошли 349 героев Советского Союза, семь из них этого звания были удостоены дважды, шестьдесят кавалеров ордена Славы, сорок Героев России. Затем к Вечному огню возложили венки и цветы, была объявлена минута молчания, после чего военнослужащие Челябинского гарнизона прошли торжественным маршем.

Митинги, акции, возложения цветов к мемориалам, приуроченные ко Дню неизвестного солдата, сегодня прошли во всех муниципалитетах Челябинской области.