В День Конституции Алексей Текслер вручил первые паспорта школьникам

Регион присоединился к акции «Мы — граждане России!»

Сегодня, 12 декабря, в резиденции губернатора Челябинской области состоялось торжественное вручение паспортов 14-летним южноуральцам. Документ гражданина РФ из рук главы региона Алексея Текслера получили 22 школьника. Церемонию приурочили к Дню Конституции, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Получение паспорта дает широкие права и возможности и вместе с тем накладывает немалые обязанности. Долг каждого из вас — знать и соблюдать законы нашего государства, быть достойными гражданами нашей страны. Для тех, кто по-настоящему любит Россию, это совсем не трудно, а, напротив, почетно», — обратился Алексей Текслер к ребятам.

Вручение паспортов проходило в рамках всероссийской акции «Мы — граждане России!». Для получения паспортов в торжественной обстановке пригласили ребят из «Движения первых», которые проявили себя в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности.

Напомним, что сегодня исполняется 30 лет со дня принятия Конституции. С круглой датой южноруальцев поздравили Алексей Текслер и полпред президента в УрФО Владимир Якушев.