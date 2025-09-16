В День города в Челябинске на свет появились 24 малыша

Они будут праздновать день рождения вместе с областной столицей — 13 сентября

В Челябинске в День города, 13 сентября, родились 24 малыша: 14 девочек и 10 мальчиков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Алексей Лошкин.

Сегодня, 16 сентября, глава города отправился в роддом ОКБ № 2, чтобы лично поздравить молодых матерей.

«Рождение ребенка, пожалуй, самое главное и важное событие в жизни любого человека. Пожелал всем мамам самого главного, на мой взгляд: не бояться просить о помощи и не взваливать на себя весь груз ответственности. Хотя бы первое время, когда вернутся домой. Есть близкие, которые, уверен, обязательно будут рядом в трудную минуту и возьмут на себя часть новых задач», — поделился Алексей Лошкин.

Также роженицам раздали подарки.