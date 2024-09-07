В День города на Челябинской телебашне засияет праздничная открытка

Увидеть поздравление можно будет после 21 часа

В честь 288-летия Челябинска жителей и гостей города поздравят праздничными открытками, сияющими на телебашне.

«На телебашне появятся надписи „С Днем города“, „Челябинску 288 лет“ и изображение верблюда. Наблюдать это можно будет с 21:45 до 00:00 7 сентября», — сообщают в городской администрации.

К такой солидной дате Челябинску удалось стать городом-миллионником, промышленным мегаполисом, деловым, научным и культурным центром Южного Урала. По индустриальной мощи областной центр входит в пятерку первых городов России. С каждым новым годом Челябинск становится более благоустроенным, современным и комфортным. День города является объединяющим торжеством для тех, кто родился в Челябинске, и тех, кто связал с ним свою судьбу.