В День города на челябинской телебашне появится праздничная открытка

Иллюминацию включат 13 сентября в 20 часов

В Челябинске 13 сентября включат праздничную подсветку на телебашне в горсаду имени Пушкина. В честь 289-летия города иллюминация предстанет в виде поздравительной открытки, сообщили в филиале РТРС.

Огоньки включат в субботу вечером. Подсветка будет работать с 20:00 до 21:00, а затем с 22:00 до 23:00.

Напомним, Челябинск будет отмечать свой день рождения почти месяц, основные мероприятия, в том числе концерт с Дмитрием Певцовым и Валерией и салют, запланированы 14 сентября. А 13 сентября в Арт-сквере выступят певец Акмаль и группа «Братья Грим».