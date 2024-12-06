В День Героев Отечества на ОТВ пройдет телемарафон «Всё для Победы!»

Перечислить средства для бойцов СВО можно будет по специальному QR‑коду

Телеканал ОТВ вместе с Народным фронтом готовит новый марафон по сбору средств для нужд специальной военной операции. Семнадцатый по счету телемарафон состоится 9 декабря и — как и все предыдущие — будет приурочен к знаковой для России дате: Дню Героев Отечества; в этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Традиционно в течение всего дня на экране будет транслироваться специальный QR‑код, по которому южноуральцы смогут перечислить посильную сумму. Собранные средства пойдут на нужды военнослужащих на передовой. Это будут как техника — тепловизоры, квадрокоптеры, детекторы дронов, так и одежда, медикаменты и многое другое.

Военнослужащие очень ценят поддержку земляков и регулярно передают приветы и благодарности «из-за ленточки».

Напомним, с февраля 2023 года канал ОТВ провел уже 16 телемарафонов в рамках акции Народного фронта «Всё для Победы!», за это время жители Челябинской области перечислили в поддержку южноуральских бойцов почти 28 миллионов рублей.

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