В День единения народов Беларуси и России на челябинской телебашне появятся флаги двух государств

Праздничную иллюминацию можно будет увидеть 2 апреля

В воскресенье, 2 апреля, отмечается День единения народов России и Беларуси. В честь знаковой даты челябинская телебашня окрасится в цвета национальных флагов двух стран, сообщили в городском ОРТПЦ.

Полюбоваться оригинальной иллюминацией можно будет 2 апреля с 20:15 часов.

Добавим, что телебашня в Челябинске не раз поднимала настроение местным жителям и гостям города своей подсветкой. На 23 Февраля объект подсветили цветами камуфляжа и триколора, а в день 8 Марта на башне засияли сердечки и цветы.