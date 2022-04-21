В День донора южноуральцы сдали 160 литров крови

Акция продлится до 23 апреля

В первый день акции 320 жителей региона пополнили региональный банк на 160 литров крови, сообщили в Челябинской областной станции переливания крови (ЧОСПК). Приуроченная к отмечаемому 20 апреля национальному Дню донора акция стартовала в Челябинской области в минувшую среду.

Первыми участниками Дня донора стали сотрудники управления Росреестра, студенты и преподаватели Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета и члены Молодежного совета УФНС России по Челябинской области. Многие из них стали донорами впервые.

Акция продлится еще два дня. Сегодня, 21 апреля, ЧОСПК ждет в гости работников Челябинского филиала компании «Ростелеком». А в субботу, 23 апреля, участником акции сможет стать любой взрослый житель Челябинска.

«В этот день с 9 утра и до полудня на площади перед Белым рынком по адресу ул. Тернопольская, 6 будет работать мобильный пункт забора крови. Южноуральцы, сдавшие кровь в этот день, получат подарки от партнеров праздника. Желающим принять участие в акции необходимо иметь при себе паспорт», — уточнили в ЧОСПК.

Мероприятия Дня донора в эти дни также проходят в Златоусте, Магнитогорске, Миассе, Сатке и Южноуральске.