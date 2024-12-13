В декабре проезд к знаковым местам Челябинска стал дешевле

С оплатой через Mir Pay удастся сэкономить 7 рублей с поездки

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Столица Южного Урала богата достопримечательностями и уникальными памятниками, которые связывают между собой городские маршруты общественного транспорта. Собрали Топ-5 интересных локаций Челябинска, которые можно посетить в предновогоднее время. Кстати, чтобы избежать предновогодних пробок, добраться к ним можно на общественном транспорте. Кстати, проезд к ним возможен со скидкой при оплате картой «Мир», загруженной в смартфон. Экономить можно по 7 рублей на каждой поездке.

Любой театр начинается с вешалки, а город — с вокзала. В Челябинске на Привокзальной площади разместился памятник «Сказ об Урале» архитектора Виталия Зайкова.

Монументальная композиция была разработана еще в 1957 году. Для создания образа сильного и могущественного уральского народа Зайков в течение шести лет погружался в творчество Павла Бажова и общался с простыми челябинскими рабочими. Изначально «Сказ об Урале» должен был располагаться на месте памятника Курчатову, но в 1967 году открытие скульптуры состоялось на Привокзальной площади.

По улице Цвиллинга прогулочный маршрут от вокзальной площади ведет к «ДК Железнодорожников». С тимпана фронтона (треугольной части фасада прямо под крышей) на нас смотрят спортсмены, комсомольцы, колхозница, мужчина-рабочий и девушки с книгой и арфой. Это одно из знаковых зданий Челябинска, где и сегодня проходят важные для региона мероприятия помимо традиционных концертов и художественных постановок.

Челябинский трамвай от ДК ведет к главной площади города — Площади Революции, где в декабре уже возводят новогодний ледяной городок. Здесь расположен памятник Владимиру Ленину. Вместе со скульптором Львом Головницким и архитектором Евгением Александровым Зайков разработал первый в СССР монумент вождя народов в движении, а не статике. Сохраняется легенда о двух кепках у вождя пролетариата во время открытия памятника, но историки утверждают, что это всего лишь выдумка. Памятник Ленину изначально был таким, каким мы можем увидеть его сегодня.

Пересев на троллейбус, можно проехать в сторону городского бора по центральной улице Челябинска. Здесь расположен памятник знаменитому физику-ядерщику Игорю Васильевичу Курчатову, который был был открыт в 1986 году к 250-летию Челябинска на вновь созданной площади Науки. Скульптор — Вардкес Авакян. Кстати, челябинский аэропорт также носит имя Игоря Курчатова. Расположен он, правда, на другом конце города.

Международный аэропорт имени Курчатова — аэропорт федерального значения. Первый полет гражданской авиации в Челябинске состоялся 15 августа 1930 года. В этот день был выполнен первый пассажирский рейс на самолете «Ю-13» по маршруту «Свердловск — Челябинск — Магнитогорск». До аэропорта также можно добраться на общественном транспорте, в этом направлении регулярные рейсы выполняют автобусы.

А вот и обещанный лайфхак. Чтобы проезд в общественном транспорте обошелся на 7 рублей дешевле, необходимо карту «Мир» предварительно загрузить в один из мобильных платежных сервисов. Например, можно установить специально созданное для держателей национальных карт приложение Mir Pay. Скачать платежное приложение можно на телефон, работающий на базе Android с поддержкой NFC-функции. После добавления карты в Pay-сервис достаточно поднести телефон с загруженной в него картой «Мир» к терминалу в транспорте и дождаться подтверждения оплаты. С карты автоматически спишется сумма за проезд на 7 рублей меньше.





Проехать со скидкой можно в автобусах, троллейбусах и трамваях, которые оборудованы терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Сегодня в регионе такими устройствами оснащено более 2 тысяч транспортных средств.

В Челябинской области выпущено свыше 5 миллионов карт на базе платежной системы «Мир». Все эти карты можно загрузить в мобильный платежный сервис и оплачивать поездки со скидкой. При этом не имеет значения, в каком регионе и каким банком была выпущена национальная карта.

В акции участвуют все карты «Мир», в том числе выпущенные онлайн в приложении банка. По пластиковым картам «Мир» скидка на проезд не предоставляется.

Убедиться в том, что скидка прошла можно в приложении своего банка, в push- или СМС-уведомлении от него.

С полными правилами предоставления скидки на проезд и перечнем перевозчиков, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте vamprivet.ru.

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