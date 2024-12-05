В декабре поликлиники Челябинской области проводят диспансеризацию по субботам

Проверить здоровье можно 7‑го, 14‑го и 21‑го числа

В декабре жители Челябинской области смогут проходить диспансеризацию по субботам. Поликлиники будут открыты для проверки здоровья 7, 14 и 21 декабря, сообщает Челябинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

«Диспансеризация делится на два этапа. Для каждой возрастной категории определен свой спектр исследований. Основные — это общий анализ крови, глюкоза, холестерин, ЭКГ. Женщины также проходят женский смотровой кабинет, а мужчины после 45 лет сдают кровь на рак предстательной железы — ПСА», — рассказала главврач областного центра здоровья Ольга Агеева.

В субботы, как и в будние дни, будут работать отделения медицинской профилактики и все необходимые диагностические службы: смотровые кабинеты, лаборатория, функциональная и рентгенологическая диагностика.

«Согласитесь, приятно отмечать Новый год, зная, что вы прошли важные обследования. Позаботьтесь о себе, родителях, мужьях и женах — приходите на диспансеризацию всей семьей», — добавила Ольга Агеева.

Все обследования бесплатные. При себе нужно иметь паспорт и полис ОСМ. Лучше всего прийти на прием натощак, чтобы сразу же сдать анализы.