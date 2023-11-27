В декабре челябинцы должны подать заявление о продлении детских выплат

У многих истекает срок выплаты единого пособия

В декабре 2023 года семьи должны подать заявления о продлении единого пособия на детей. Пособие назначают на год, и как раз в конце декабря истекает срок его получения у тех челябинцев, кто оформил выплату в числе первых.

«Заявление для продления выплаты можно подать на „Госуслугах“ в последний месяц периода, на который она назначена. Если впервые вы обратились за пособием в январе 2023 года, продление можно оформлять в декабре», — напоминает телеграм-канал «„Госуслуги“ для родителей».

Принимая решение о продлении выплаты, Социальный фонд снова проверит среднедушевой доход семьи в расчетном периоде, имущество семьи на дату обращения и изучит причины нулевого дохода, если родители не работали.

При обращении за пособием в декабре будет браться расчетный период с ноября 2022-го по октябрь 2023 года включительно. При обращении в январе будут оценивать доходы семьи с декабря 2022-го по ноябрь 2023 года включительно.

Если подать заявление в декабре или в январе, пособие будут выплачивать с января 2024 года.

Подробнее о пособии читайте в отдельном материале.