В Челябинске спрос на изучение китайского языка вырос в 3 раза

Разбираемся, почему он так нравится молодежи

Челябинск охватил настоящий бум интереса к китайскому языку: спрос на его изучение вырос в три раза. От личной стажировки в Китае до любви к азиатской музыке — причины у каждого свои, но результат один: китайский становится языком карьеры и увлечений. Почему молодежь города так увлеклась Поднебесной, разбирались корреспонденты URAL1.

Интерес к китайскому языку у студентки ЧелГУ Серафимы Афанасьевой появился случайно, теперь она планирует связать с ним карьеру и даже прошла стажировку в этой стране.





«Я училась в Китае год. Каждый день были занятия по разным аспектам языка: фонетика, грамматика, письмо, чтение. Произношение в китайском совершенно иное, чем в русском, а китайские иероглифы запоминаются очень долго и сложно», — делится Серафима.

Ее одногруппницу, Алену Петовраджи, привела в китайский любовь к культуре и музыке. Для нее погружение в языковую среду — лучший способ обучения, потому она мечтает переехать в Восточную Азию.





«Китайские иероглифы сложны для русского человека. Мы видим просто картинку — допустим, три полоски. Однако для китайца в них заложен глубокий смысл. И тебе нужно научиться смотреть на эти иероглифы как на смысл, а не как на изображение»,— поясняет она.

Дальновидные родители пытаются привить детям любовь к языку с малых лет. Для этого отдают их в языковые школы, занимаются с репетитором. В ответ на интерес к китайскому библиотеки начали создавать фонды восточной литературы. В Центре межкультурных коммуникаций представлено 500 книг — от детских сказок до бизнес-изданий. Здесь же проводятся мероприятия на тему азиатской культуры.

«Для детей мы предлагаем яркие сказки на китайском и русском с транскрипцией. Молодежь и взрослые читают художественную литературу как в оригинале, так и в адаптации. Мы также стараемся проводить мероприятия, связанные с Китаем, учитывая актуальные интересы и тренды», — рассказала ведущий библиотекарь центра межкультурных коммуникаций Вера Стрелко.



Самая популярная книга, по словам Веры Стрелко, «Самоучитель по китайскому языку для начинающих». Здесь изложены основы китайского языка, описаны тонкости, нюансы и есть даже аудиокурс с иероглифами и правилами произношения.

Китай проникает в Челябинск разными путями. В город уже пришли необычные рестораны и магазины, в одном из которых можно даже приготовить лапшу. Челябинцы также заинтересовались китайской культурой и активно начали бронировать туры в Поднебесную после отмены визового режима.