В четырех вузах Челябинской области откроют бесплатные подготовительные отделения с общежитием

Обучение начнется осенью

Осенью 2021 года в 78 вузах России откроют бесплатные подготовительные отделения для будущих абитуриентов. Благодаря им подготовиться к поступлению смогут две тысячи человек, сообщает Рособрнадзор. На Южном Урале такие отделения появятся в четырех вузах.

Так, Магнитогорский государственный технический университет имени Носова планирует набрать 20 человек, обучение будет очным.

Еще 20 студентов примет Челябинский государственный университет. Правда, здесь обучение очно-заочное.

Южно-Уральский государственный аграрный университет наберет 15 студентов на очное обучение.

И еще 40 студентов готов принять Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. Обучение будущих педагогов также планируется в очном режиме.

На подготовительных отделениях бесплатно имеют право обучаться люди, имеющие социальные гарантии в области образования:

— дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (принимаются на подготовительные отделения вузов, даже если еще учатся школе или колледже);

— дети-инвалиды; граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя — инвалида I группы (при условии среднедушевого дохода семьи ниже прожиточного минимума);

— пострадавшие во время аварии на Чернобыльской АЭС;

— дети военнослужащих, погибших при исполнении;

— контрактники, отслужившие не менее 3 лет, а также призывники с рекомендациями командиров частей.

Если желающих поступить окажется больше, чем мест, прием пройдет по конкурсу.

Все поступившие на бесплатные подготовительные отделения, смогут получать стипендию, а иногородним будет предоставляться место в общежитии.