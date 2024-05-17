В четырех районах Челябинской области будут останавливать машины со свиньями

В регионе пытаются предотвратить распространение африканской чумы

В Нагайбакском, Агаповском, Верхнеуральском и Чесменском районах Челябинской области будут останавливать водителей, перевозящих свиней, чтобы проверить документы на животных. О контроле на дорогах сообщили в МВД по Агаповскому району.

Вместе с полицейскими на трассы выйдут сотрудники Россельхознадзора.

«Гражданам, перевозящим свиней или свиноводческую продукцию, необходимо иметь при себе ветеринарные сопроводительные документы», — отметила заместитель начальника ОМВД по охране общественного порядка Наталья Билалова.

Проверки начаты с целью предотвращения распространения африканской чумы свиней по региону. Напомним, заболевание выявили в марте этого года на одном из подворий поселка Остроленского в Нагайбакском районе.