В четырех районах Челябинска водоматы временно перевели в бесплатный режим

Это необходимо из-за изменения качества питьевой воды в кранах

Сразу в четырех районах Челябинска водоматы перевели на бесплатный режим работы. Это необходимо в связи с изменением качества питьевой воды в кранах из-за ремонтных работ на водоводах.

«В связи с технологическими переключениями между водоводами для выполнения ремонтных работ возможно изменение качества питьевой воды по органолептическим показателям из-за увеличенной скорости потока воды в трубопроводах в Ленинском, Тракторозаводском, Советском и Центральном районах города Челябинска с 17 по 20 июня 2025 года», — ранее сообщали в МУП ПОВВ.

В целях обеспечения жителей альтернативным источником питьевой воды, водоматы переведены в бесплатный режим работы по следующим адресам в Ленинском, Тракторозаводском, Советском и Центральном районах. Список адресов бесплатных водоматов смотрите тут.

Жители разных микрорайонов Челябинска с 17 июня жалуются на ржавую воду,текущую из водопровода. Помимо цвета, челябинцы отмечают неприятный запах воды. Ранее в мэрии объяснили, почему качество водопроводной воды по некоторым адресам изменилось.