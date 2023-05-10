В четырех районах Челябинска изменится цвет водопроводной воды с 11 мая

На городских очистных сооружениях продолжают работы на водоводах

Жителей Центрального, Ленинского, Тракторозаводского и части Калининского районов предупредили об изменении цвета водопроводной воды. Как сообщили в администрации города, специалисты продолжают работы на очистных сооружениях в связи со строительством станции ультрафиолетового обеззараживания. Городские власти отмечают, что цвет воды в домах челябинцев может меняться в течение всего мая.

Например, в среду, 10 мая, коммунальщики занимаются работами на водоводе, питающем четыре внутригородских района, о которых говорилось выше. Цвет воды, подаваемой в дома на этих территориях, может измениться с 11 по 13 мая.

«Как правило, в течение 1—2 суток после переключения ситуация стабилизируется», — заявили в пресс-службе мэрии.

Жалобы на ржавую и мутную водопроводную воду не раз распространялись в социальных сетях с начала этого года. Сначала власти Челябинска говорили, что она соответствует нормативам, а затем сообщили, что причиной этому стали работы на очистных сооружениях. Переключения водоводов вызывают увеличение скорости потока воды, из-за чего и наблюдается ее измененный цвет.

Тем не менее на сообщения челябинцев о мутной воде в конце апреля отреагировали в Следственном комитете. В ведомстве проводят доследственную проверку в отношении тех, кто отвечает за поступающую в дома граждан воду.