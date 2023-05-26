В четырех городах Челябинской области начали расчистку старых свалок

Два полигона ТБО рекультивируют уже в этом году

В Магнитогорске, Златоусте, Карталах и Верхнем Уфалее подрядчики приступили к рекультивации местных свалок, которые находятся в границах этих городов. Как сообщили в региональном Минэкологии, в трех городах начали расчищать территорию и перевозить мусор. Это необходимо для формирования тела свалки. Впоследствии из них получатся зеленые холмы. В ведомстве также сообщили о сроках работ.

Рекультивация свалок в Верхнем Уфалее и Карталах завершится в этом году, а в Златоусте — в 2024 году. В этих городах подрядчики уже вышли на объекты, чтобы начать технический этап рекультивации: расчистка территории, разработка и перевозка отходов для создания тела свалки и его формирование. Более 200 тысяч южноуральцев перестанут замечать гарь и неприятные запахи с этих полигонов.

«Кроме того, в рамках федерального проекта „Чистый воздух“ нацпроекта „Экология“ также начаты работы по рекультивации левобережной свалки города Магнитогорска. В настоящее время подрядчик приступил к переформированию тела свалки», — отметили в Минэкологии области.

Ожидается, что в Магнитогорске с завершением рекультивации выбросы снизятся на 16 тысяч тонн в год, а восстановительные работы можно будет провести на 60 га земель. Положительные изменения почувствуют более 400 тысяч человек.

В Златоусте старый полигон бытовых отходов закрыли несколько лет назад, хотя периодически горожане страдали от дыма из-за пожаров на свалке. Кроме того, этой весной стало известно, что на рекультивацию магнитогорской свалки направят 2 млрд рублей в рамках нацпроекта «Экология». В Верхнем Уфалее свалка вообще работала более 40 лет, а полигон в Карталах ликвидируют за счет федерального проекта «Чистая страна».

Губернатор Алексей Текслер во время обращения к депутатам ЗСО отмечал, что область неплохо движется в сфере сбора и утилизации отходов. В Челябинске завершилась рекультивация самой большой в регионе свалки, а всего за прошлый год ликвидировали 534 «мусорных» объекта. Для борьбы с незаконными свалками создается специальный проект. Немаловажно, что на Южном Урале повсеместно внедряется раздельный сбор отходов, для чего устанавливают специальные контейнеры.