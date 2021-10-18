В четырех городах Челябинской области действует режим неблагоприятных метеоусловий

Такая же обстановка наблюдается в Коркино, Златоусте и Карабаше

В Челябинской области утром 18 октября жители заметили смог. Режим неблагоприятных метеоусловий продлится в регионе до 18 октября, сообщили в региональном Минэкологии.

«В Челябинске действует режим НМУ. По данным Челябинского ЦГМС, ожидается режим неблагоприятных метеоусловий первой степени в Челябинске, Коркино, Златоусте, Карабаше с 19:00 часов 15 октября до 19:00 часов 18 октября», — пояснили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Напомним, на прошлой неделе над Челябинском нависло серое облако смога. Специалисты утверждают, что это последствия природного пожара, который произошел в соседней Свердловской области. При этом высоких уровней загрязнения воздуха онлайн-мониторинг не выявил.