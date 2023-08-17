В четырех детсадах Челябинска изъяли партию подозрительного сливочного масла

Продукцию произвели в Чеченской Республике невозможным способом

В четырех детских садах Челябинска обнаружили сливочное масло подозрительного происхождения. Исследование показало, что часть процесса производства продукта невозможно отследить. Кроме того, его качество не соответствует стандартам. Подробности сообщили в пресс-службе областного Россельхознадзора.

В начале августа на одно из предприятий Троицка поступило 252 килограмма масла «Крестьянское», часть которого направили в четыре детсада Челябинска.

При анализе выяснилось, что на Южный Урал продукт привезли из Нижегородской области. Сырьем для него послужило масло другого производителя из Чеченской Республики.

Судя по документам, чеченское предприятие произвело 20 тонн масла из 20 тонн сырого молока, что технологически невозможно. Из-за потери прослеживаемости продукции Россельхознадзор выдал предписание о возврате масла из детсадов.

Позже лаборанты исследовали изъятый продукт. Оказалось, что масло не соответствует требованиям по качеству. Собственник продукции согласился уничтожить 75 килограммов товара, в том числе ранее изъятого из детсадов.

Напомним, ранее стало известно, что южноуральский маслозавод производил и продавал под видом сливочного масла растительно-жировой спред. Фальшивку обнаружили в одном из детских садов Кировской области.