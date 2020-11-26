В четверг в Челябинской области ожидается небольшой снег

Столбики термометров опустятся до -12 градусов.

Сегодня, 26 ноября, в Челябинской области похолодает до −17 градусов. Днём синоптики прогнозируют незначительное понижение температуры. Подробнее о погоде в четверг рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области ожидается от −7 до −12 градусов, при прояснении возможно похолодание до −17 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до −3, −8 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске утром синоптики прогнозируют до −10, −12 градусов. Днём воздух прогреется до −5, −7 градусов. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

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