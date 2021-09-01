В честь Дня знаний на челябинской телебашне включат праздничную подсветку

Огни засияют в 21:00

1 сентября на челябинской телебашне включат праздничную подсветку. Таким образом областной радиотелевизионный передающий центр поздравит школьников с Днем знаний. Световое шоу начнется в 21:00 и продлится до 24:00.



Отметим, что в этом году в Челябинске в первый класс пошло около 17 тысяч детей. Торжественные линейки в школах проводят преимущественно на улице для соблюдения мер безопасности и санитарных правил. Тем не менее линейки постарались сделать яркими и интересными для детей. ИА «Первое областное» предлагает читателям поделиться своими историями и фотографиями с линеек, прислать их можно в группу 1obl. ru во «ВКонтакте».