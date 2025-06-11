Столица Южного Урала отметит День России в четырех парках. В горсаду Пушкина, Саду Победы, парке «Металлург» имени Тищенко и ЦПКиО имени Гагарина челябинцев ждут концертные программы, мастер-классы и развлечения для всей семьи, рассказали в комитете по культуре.
Народные гулянья в Городском саду им. А. С. Пушкина развернутся с полудня, предлагая встречу со сказочными персонажами, играми и выступлениями артистов.
В Саду Победы артисты Челябинской централизованной клубной системы представят музыкальную программу, воспевающую Россию.
Огромный флаг России развернут в парке Тищенко в Металлургическом районе. Эта почетная миссия возложена на кадетов. Эстрадный оркестр Антона Бугаева исполнит известные мелодии.
На всех площадках пройдут мастер-классы, где можно будет изготовить сувениры, символизирующие Россию: от панно из пластилина и 3D-открыток до традиционных кукол-мотанок и композиций «С Россией в сердце».
Автор: Дарья Давтян