В Чесменском районе установят юрту для школьников

Новый проект реализуется на средства гранта губернатора Челябинской области

Новый проект «Чесменская экспедиция» откроется в дни летних каникул для школьников и студентов со всего региона. Лагеря с палатками для проживания, лабораториями, ремесленными мастерскими расположатся у поселков Чесма, Черноборский, Редутово, Березинский, Углицкий, Цвиллинга. Уже сейчас разработаны опорные точки для изучения территорий, составлены маршруты, согласовываются организационные моменты.

«Проект представляет собой пять локаций. Каждая площадка — это экскурсии, практикумы, мастер-классы и общение ос специалистами. Например, площадка „Черный бор. Река Черная“ — это палаточный лагерь, в котором работают специалисты: археологи, палеонтологи, краеведы. Школьники, студенты, волонтеры — любые группы могут приехать сюда на экспедицию как на один день, так и расположиться на неделю рядом с лагерем», — пояснила специалист по развитию туризма управления культуры администрации Чесменского района Марина Овчинникова.

Осенью 2020 года проект «Чесменская экспедиция» стал победителем конкурса на грант губернатора. На средства, выделяемые в рамках гранта, организаторы проекта приобретают юрту. Она станет передвижным музеем под открытым небом, в котором будет воспроизведен быт и традиции тюркских народов.

«Чесменский район граничит с Республикой Казахстан. До заселения этих мест оренбургскими казаками здесь были стоянки казахов. Работу нашей экспедиции уже планирует осветить республиканское телевидение из Алматы, оно заявилось на локацию „Редутово“. Эта площадка будет представлять собой этнографическую экспедицию с исследованиями в области краеведения, мастер-классами национальной кухни. Юрта является обязательным пунктом в организации такой экспедиции», — продолжила Наталья Овчинникова.

По словам организаторов, проект прежде всего направлен на образование школьников Чесменского района. Участвовать в нем могут все желающие — от школьников области до коллективов организаций и предприятий в рамках выездного тимбилдинга.